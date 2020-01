Non c’è più religione: trama, cast, trailer e streaming del film su Rai 1 (Di martedì 7 gennaio 2020) Non c’è più religione: trama, cast, trailer e streaming del film su Rai 1 Questa sera, martedì 7 gennaio 2020, in prima serata su Rai 1 va in onda Non c’è più religione, film del 2016 per la regia di Luca Miniero. La pellicola, una divertente commedia che affronta però con leggerezza tematiche molto serie del nostro quotidiano, vede come protagonisti Claudio Bisio, Angela Finocchiaro e Alessandro Gassmann. Ma vediamo tutte le informazioni sul film: la trama, il cast, il trailer e come vederlo in diretta tv e in streaming. Non c’è più religione film: la trama È Pasqua nell’immaginario paesino di Porto Buio, sito su un’isola sperduta in cui l’unica vera attrazione è il Presepe Vivente. Di fatti, anche se a Natale mancano ancora dei mesi, la comunità sta già cominciando ad organizzarsi per onorare questa grande tradizione. Subito emerge un problema ... Leggi la notizia su tpi

