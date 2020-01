Nicola Zingaretti: "A gennaio cambiamo i decreti Salvini. La prescrizione? M5s scenda a compromessi" (Di martedì 7 gennaio 2020) I decreti voluti da Salvini saranno modificati a gennaio. Nicola Zingaretti lo ha precisato nel suo intervento a Otto e mezzo su La7: “I decreti Salvini si cambiano, come ha già annunciato la ministra Lamorgese, a gennaio - ha dichiarato il segretario del Pd - forse si sarebbe potuto fare prima ma siamo entrati dentro il tunnel della legge di bilancio e non è stato possibile. Però non chiamiamoli ‘decreti sicurezza’ perché con la sicurezza non avevano niente a che fare. Questo è l’unico governo che ha raddoppiato le risorse per il contratto delle forze dell’ordine e pagato gli straordinari a polizia e carabinieri”.Poi l’intervento sulla prescrizione, tema sul quale il governo continua ad essere diviso. Il primo gennaio è entrata in vigore la legge voluta dai 5 stelle, che blocca la prescrizione dopo ... Leggi la notizia su huffingtonpost

