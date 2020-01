LIVE Sinner-Ruusuvuori, Challenger Bendigo 2020 in DIRETTA: 1-1 nel 1° set (Di martedì 7 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Ace esterno di Sinner, ben eseguito. 15-15 Ottimo il rovescio lungolinea di Jannik e out il colpo del finlandese. 0-15 Lento in uscita dal servizio Sinner e rovescio in rete. 2-1 per Ruusuvuori in questo 1° set, ottimo punto costruito a rete dal finlandese. Sinner andrà a servire. 40-15 Buona la prima di Ruusuvuori e il dritto ancora una volta tradisce Sinner. 30-15 Ottima l’accelerazione di dritto in cross di Sinner, il finlandese non tiene. 30-0 Altro errore con il dritto di Jannik, molto falloso in questo inizio di match. 15-0 Affossa il dritto in rete Sinner che non riesce a trovare profondità con questo colpo. Ace esterno di Sinner e 1-1 in questo primo set. Sarà ora Ruusuvuori a servire. 40-30 Altra splendida prima al centro di Sinner e palla dell’1-1 nel 1° set. 30-30 Buona prima di servizio al corpo di Sinner che ... Leggi la notizia su oasport

