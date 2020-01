LIVE Italia-Usa, Atp Cup 2020 in DIRETTA: Travaglia-Fritz e Fognini-Isner, vincere per sperare (Di martedì 7 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma ATP Cup (7 gennaio) – La presentazione di Italia-Usa – I risultati e le classifiche Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Italia e Usa, valido per il Gruppo D dell’ATP Cup 2020 di tennis. A Perth (Australia) gli azzurri si giocheranno il tutto per tutto per essere parte dei quarti di finale di questo torneo riservato a 24 selezioni nazionali. La formazione tricolore non ha scelta: deve vincere e sperare anche nei riscontri altrui per continuare nel proprio percorso. Nel primo singolare si affronteranno Stefano Travaglia e Taylor Fritz. Il ventottenne di Ascoli Piceno, numero 82 del ranking ATP, ha destato una buona impressione finora, prima mettendo paura al ben più quotato Karen Khachanov nel confronto contro la Russia e poi demolendo il norvegese Viktor Durasovic in poco meno di ... Leggi la notizia su oasport

matteosalvinimi : Senza retorica o parole inutili, buona fine e miglior inizio a tutti voi Amici. Io, con qualche pregio e tanti dife… - Emergenza24 : [07.01-06:00] #Italia aggiornamenti in tempo reale su #VIABILITA' #TRAFFICO su STRADE e AUTOSTRADE - Emergenza24 : [07.01-03:00] #Italia aggiornamenti in tempo reale su #VIABILITA' #TRAFFICO su STRADE e AUTOSTRADE -