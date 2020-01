Libia: Distretto Pesca, ‘sicurezza a rischio, Mediterraneo possibile set bellico’ (Di martedì 7 gennaio 2020) Palermo, 7 gen. (Adnkronos) – “Siamo molto preoccupati per questa escalation della crisi libica che potrebbe far diventare il Mediterraneo un involontario set bellico”. A dirlo è Nino Carlino, presidente del Distretto della Pesca Cosvap di Mazara del Vallo. “L’intera filiera della Pesca siciliana – aggiunge – guarda con preoccupazione a quanto sta avvenendo in Libia negli ultimi giorni. Gli operatori della Pesca mediterranea hanno bisogno di lavorare senza mettere a rischio la propria sicurezza e quella delle loro imbarcazioni. Il nostro auspicio è che la situazione di crisi trovi presto una soluzione pacifica”. Nello scorso mese di ottobre, durante l’ultima edizione di Blue Sea Land, il Distretto della Pesca era riuscito a riunire attorno ad un tavolo una delegazione libica, guidata dal ministro dell’Agricoltura e della ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

