Influenza Lombardia: in 180mila a letto in un mese (Di martedì 7 gennaio 2020) Almeno 180mila lombardi sono stati colpiti dall’Influenza a dicembre, oltre 37 mila dei quali nell’ultima settimana del mese. E’ quanto stima la Coldiretti regionale in base a un’elaborazione su dati dell’Istituto Superiore di Sanità. “Per combattere i sintomi Influenzali – spiega la Coldiretti in un comunicato – oltre alle normali regole di igiene e ai farmaci in caso di necessità, anche la tavola gioca un ruolo strategico: insieme a frutta e verdura ricche di antiossidanti non devono mancare latte, uova e alimenti quali yogurt e formaggi come il parmigiano e, per alcuni esperti, anche il miele e l’aglio, che contiene una sostanza, l’allicina, particolarmente attiva nella prevenzione.” Con la discesa del termometro arriva anche il ‘permesso’ ad aumentare le calorie consumate in relazione ad attività, ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

