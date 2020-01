Incidente Alto Adige | La 22enne Janine tra le vittime | aveva vinto il cancro (Di martedì 7 gennaio 2020) Una ragazza che figura tra le numerose vittime dell’Incidente in Alto Adige era riuscita a vincere il cancro appena maggiorenne, nel 2015. La sua storia. La povera Janine Benecke figura tra le vittime dell’Incidente in Alto Adige avvenuto domenica scorsa. In tale circostanza l’italiano Stefan Lechner ha travolto un gruppo di turisti tedeschi, uccidendone inizialmente … L'articolo Incidente Alto Adige La 22enne Janine tra le vittime aveva vinto il cancro è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

borrelliluigim : Incidente in Alto Adige, Janine Benecke morta a 22 anni: aveva vinto la battaglia contro il cancro. ???????????????????????? - delfinolibero : Morta anche una ragazza di 21 anni Sale a 7 il numero delle vittime dell'incidente - TuttoQuaNews : RT @leggoit: Incidente in Alto Adige, Janine Benecke morta a 22 anni: aveva vinto la battaglia contro il cancro -