Il lato B di Alessia Marcuzzi fa impazzire il web: "Meglio delle ventenni" - (Di martedì 7 gennaio 2020) Luana Rosato Alessia Marcuzzi si mostra mentre entra nelle acque delle Maldive e fa impazzire la rete con il suo lato B da urlo Il fisico da urlo di Alessia Marcuzzi sta facendo impazzire la rete: la conduttrice, volata alle Maldive per le vacanze di Natale, ha sfoggiato una silhouette che farebbe impallidire chiunque e in uno degli ultimi scatti postati ha mostrato un lato B perfetto. Amata da tanti sostenitori che la seguono durante le sue “missioni” in tv e grazie alle Instagram story che posta quotidianamente, la Marcuzzi è reduce da un 2019 che l’ha confermata tra le conduttrici di punta di Mediaset. Al timone de L’Isola dei famosi, da anni ormai nelle sue mani, e accanto a Nicola Savino durante la puntata infrasettimanale de Le Iene, Alessia è uno dei volti storici di Cologno Monzese e, nonostante le critiche di qualcuno, continua a godere del favore dei ... Leggi la notizia su ilgiornale

