HARMAN porta al CES 2020 le ultime novità firmate JBL

Durante il CES 2020, HARMAN ha annunciato la sua ultima suite di prodotti e innovazioni per un'esperienza di ascolto di livello superiore sia per il settore gaming sia per chi cerca un audio personalizzato e di alta qualità.Tra le novità più importante troviamo HARMAN Personi-Fi, un nuovo sistema introdotto nelle cuffie JBL.Rispondendo ad una breve lista di domande, ogni utente godrà di un profilo personalizzato (frutto dei calcoli del sistema) che terrà conto dell'età dell'utente, sesso, gusti musicali e molto altro. Una volta calibrato il tutto, tali impostazioni andranno ad attivarsi in automatico. Inoltre JBL ha da poco celebrato i 100 milioni di cuffie vendute e annuncia il suo ingresso nella categoria Gaming.

