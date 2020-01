Gemma Galgani indimenticabile, un suo ex la pensa ancora. Ritorno di fiamma per la dama? (Di martedì 7 gennaio 2020) Gemma Galgani è sena dubbio una delle dame più mate di Uomini e Donne. Ormai da circa 9 anni è presenza fissa al Trono Over e all’interno del parterre ha conosciuto diversi cavalieri tra cui Rocco Fredella. Lo scorso anno il 50enne si è presentato con l’intento di corteggiare la dama, con tutti i buoni propositi. La loro frequentazione, iniziata benissimo non ha poi preso piede a causa della poca fiducia di Gemma nel cavaliere. Rocco è sempre stato molto passionale e fisico tanto da far passare l’uomo che vorrebbe arrivare a uno scopo solo. Dopo vari tira e molla i due hanno deciso di mettere fine alla loro conoscenza e Rocco decise di lasciare il programma. Gemma Galgani indimenticabile L’ex di Gemma Galgani è uscito da Uomini e Donne già lo scorso anno e fuori dagli studi ha incontrato la sua anima gemella. Rocco intervistato di recente dal settimanale di UeD ha raccontato ... Leggi la notizia su kontrokultura

KontroKulturaa : Gemma Galgani indimenticabile, un suo ex la pensa ancora. Ritorno di fiamma per la dama? - - Rivalevante : Gemma Galgani, malore a Uomini e Donne: ecco cosa è successo, dottore in studio - r_sehnsucht : Serena d'animo come Gemma Galgani lasciata da Juan Luis, mi appresto a riniziare questa routine di tirocini per la… -