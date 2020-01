F1, UFFICIALE: Max Verstappen rinnova con la Red Bull fino al 2023! (Di martedì 7 gennaio 2020) Il 2020 della Formula Uno si apre con una notizia davvero di capitale importanza: Max Verstappen ha allungato il suo contratto con la Red Bull fino al 2023. Una vera e propria “bomba” che si va a inserire nell’elettrizzante mercato piloti verso il 2021 che, a questo punto, perde una delle sue pedine più allettanti. Pochi, fino ad una manciata di settimane fa, avrebbero infatti scommesso sul rinnovo dell’olandese con il team di Milton Keynes. Si parlava di un futuro già scritto verso la Mercedes al posto di Lewis Hamilton, a sua volta in direzione Maranello, ma il classe 1997 ha voluto, come spesso gli capita, sorprendere tutti. Pochi minuti fa è arrivata l’ufficialità e quindi Max Verstappen sarà ancora il pilota di punta della Red Bull per le prossime quattro stagioni. Una decisione che scuote tutto il mondo della Formula Uno e che sta a significare una ... Leggi la notizia su oasport

