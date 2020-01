Corea del Nord, Kim Jong-un festeggia il 36° compleanno (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Kim Jong-un spegne 36 candeline. Il leader della Corea del Nord è infatti nato, secondo fonti ufficiali, l’8 gennaio 1984. La Corea del Nord è in festa per il compleanno di Kim Jong-un. Il dittatore comunista spegne 36 candeline, essendo nato l’8 gennaio 1984. La data dell’8 gennaio 1984 Tuttavia, essendo le notizie sulla sua infanzia piuttosto scarne, anche la sua data di nascita è stata oggetto di discussione: c’è chi la colloca al 5 luglio del 1984, mentre alcune autorità NordCoreane la posizionano uno o due anni prima. Ufficialmente, è 8 gennaio 1984. La vita di Kim Jong-un Kim Jong-un frequenta le scuole in Svizzera, in una località vicino a Berna. Con il nome di Chol-Park segue gli studi della International School di Guemligen tra il 1993 e il 1998, imparando a padroneggiare l’inglese. Timido e diligente, si dimostra un ... Leggi la notizia su newsmondo

