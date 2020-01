Conte impegnato su Libia e Iran, slitta vertice di maggioranza. Il premier sente la Merkel (Di martedì 7 gennaio 2020) I venti di guerra che soffiano dal Medio oriente e dalla Libia spingono il governo di Giuseppe Conte a derubricare le fibrillazioni della maggioranza, suggerendo un rinvio dei vertici politici attesi per il rientro dopo la sospensione natalizia. Il premier e' stato impegnato in queste ore nei contatti con i leader europei e mediorientali. Domenica ha sentito il presidente dell'Iraq Barham Salih, assicurandogli l'impegno italiano alla stabilizzazione del suo paese, ieri ha avuto una lunga telefonata con Angela Merkel, con la quale si e' condivisa la necessita' di uno stretto raccordo europeo sui fronti Iraniano e libico. In Libia Italia e Germania ritengono necessario "elevare al massimo la pressione diplomatica per promuovere quella soluzione politica" anche attraverso la programmata conferenza di Berlino. Ma intanto la missione Ue prevista a Tripoli non si terra': i ministri europei si ... Leggi la notizia su ilfogliettone

