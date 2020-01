Bologna, incidente in paracadute: grave Massimo Piras, carabiniere “eroe” della A14 (Di martedì 7 gennaio 2020) Massimo Piras, carabiniere di 49 anni noto per essere stato uno degli “eroi” della A14, è rimasto gravemente ferito in un incidente in paracadute avvenuto nel giorno dell’Epifania vicino all’impianto dell’avio-superficie di Molinella (Bologna). Nel 2018 fu tra i primi soccorritori dopo l’esplosione dell’autocisterna e riuscì ad evitare una strage. Leggi la notizia su fanpage

alefulloni : Bologna, incidente con il paracadute: in fin di vita il carabiniere eroe della A14 #forzamassimo - bolognatoday : Incidente con il paracadute, ferito grave il carabiniere che salvò scolaresca da esplosione in A14… - Italia_Notizie : Bologna, incidente con il paracadute: in fin di vita il carabiniere eroe della A14 -