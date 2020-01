Best Bakery: la seconda edizione da stasera su Sky! (Di martedì 7 gennaio 2020) Best Bakery, il cooking show più dolce, torna con la seconda stagione e due nuovi giudici, Alessandro Servida e Andreas Acherer, da stasera alle 21:15! Il cooking show più dolce arriva, con la sua seconda edizione e con tante novità, su Sky e NOW TV: da stasera su Sky alle 21.15 c'è Best Bakery, prodotto da Endemol Shine Italy per Sky. Le novità iniziano dalla giuria: i due nuovi giudici d'eccezione sono Alessandro Servida e Andreas Acherer, due maestri della pasticceria italiana, pronti a esplorare alcune delle città più belle d'Italia, da Salerno a Como, passando per Firenze, Pavia e Milano, per scovare i potenziali vincitori e giudicare le prelibatezze da loro proposte. Quale sarà la migliore pasticceria d'Italia di quest'anno? Nel corso delle undici ... Leggi la notizia su movieplayer

