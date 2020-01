Passo del Tonale, sbatte la testa allo snowpark: turista danese in coma, era in vacanza col figlio (Di lunedì 6 gennaio 2020) Un turista danese di 53 anni è entrato in coma dopo aver sbattuto violentemente la testa allo snowpark del Passo del Tonale. Da quanto emerso, l'uomo sarebbe caduto questa mattina dopo un salto, perdendo conoscenza. Subito soccorso, è stato portato all'ospedale con l'eliambulanza. La prognosi è riservata. Leggi la notizia su milano.fanpage

