Meningite, vertice in prefettura a Bergamo: “5000 vaccini già fatti” (Di lunedì 6 gennaio 2020) Un vertice in prefettura a Bergamo schietto e diretto per concordare provvedimenti immediati dopo gli ultimi casi di Meningite. L’assessore regionale lombardo alla Salute Giulio Gallera: “Da metà settimana andremo nelle scuole superiori e vaccineremo i ragazzi“. Meningite, vertice in prefettura a Bergamo Al vertice erano presenti tutti i sindaci del Basso Lago e della Val Calepio. Accanto a loro il prefetto di Bergamo Elisabetta Margiacci, il Presidente della Provincia di Bergamo Gianfranco Gafforelli, l’assessore regionale alla Salute Giulio Gallera, il direttore di Ats Bergamo Massimo Giupponi e rappresentanti di Asst Bergamo Est. Nessuna caccia all’untore che avrebbe dato il via al contagio: “Nessun tampone salivare è stato o sarà fatto durante le vaccinazioni – ha chiarito Gallera –. Le statistiche ci dicono che il 5-10% della popolazione è ... Leggi la notizia su notizie

lisa_nous : RT @Nadia_hopppe1: Passo 2-vaccinazione a tappetto a scuola senza il consenso e presenza dei genitori 'Da metà settimana andremo nelle scuo… - notizieit : #Meningite, vertice in prefettura a #Bergamo: “5000 vaccini già fatti” - EremitaMancato : RT @Nadia_hopppe1: Passo 2-vaccinazione a tappetto a scuola senza il consenso e presenza dei genitori 'Da metà settimana andremo nelle scuo… -