Il commento del Napoli: “L’Inter meritatamente capolista ma il Napoli con personalità e capacità di lottare” (Di martedì 7 gennaio 2020) Il commento del Napoli sulla partita contro l’Inter L’Inter vince al San Paolo per 3-1. Decidono le due bocche di fuoco del campionato: doppietta di Lukaku e gol di Lautaro, la coppia di attaccanti più prolifica in terra italiana. Il Napoli parte ad handicap perchè dopo mezzora è sotto di 2-0 per una doppietta di Lukaku, ma anche per episodi individuali poco fortunati. Però gli azzurri rientrano in partita con carattere e impeto, senza mai avvilirsi. E’ il dato più confortante di questa sfida che viene rimessa in piedi sul finire di primo tempo con un gol di Milik. Nella ripresa la partita è viva e per il primo quarto d’ora le sorti potrebbero prendere ogni binario anche quello azzurro, considerata la pressione e la gestione del campo del Napoli. Poi però Lautaro si infila su una palla vagante in area e con un colpo d’esterno da bomber di razza chiude la ... Leggi la notizia su ilnapolista

