Golden Globe 2020: Patricia Arquette attacca Donald Trump sulla questione Iran nel suo discorso (Di lunedì 6 gennaio 2020) Patricia Arquette protagonista dei Golden Globe 2020 con il suo discorso, il più politico della serata, in cui ha attaccato Donald Trump per l'attacco sconsiderato all'Iran. Patricia Arquette protagonista dei Golden Globe 2020 soprattutto per l'attacco frontale a Donald Trump, in una serata in cui il presentatore Ricky Gervais aveva subito ammonito dall'evitare questioni politiche nei discorsi in un momento così delicato per l'equilibrio internazionale. Patricia Arquette, che è stata premiata come migliore attrice non protagonista in una serie per la sua interpretazione in The Act (qui trovate tutti i vincitori dei Golden Globe 2020), non è nuova ai discorsi "importanti", che sia sul palco dei Golden Globe o che sia su quello ancora più insidioso degli Oscar, come tutti ricorderanno nel 2015. Questa volta però ... Leggi la notizia su movieplayer

