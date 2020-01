Firenze: donna di 51 anni muore per il batterio New Delhi (Di lunedì 6 gennaio 2020) Una donna di 51 anni a Firenze è morta a causa del “superbatterio New Delhi (Ndm)”, batterio killer resistente agli antibiotici. I sintomi facevano pensare a un semplice stato influenzale dovuto a problemi gastrointestinali. La diagnosi del batterio killer Dopo la diagnosi di una semplice influenza da parte della guardia medica e del medico curante, il decesso è accorso in poco tempo. Trasportata d’urgenza nell’ospedale Torregalli di Firenze, alla donna è stata diagnosticata una polmonite con versamento pleurico. Spostata in terapia intensiva, il trattamento antibiotico non dava segni di miglioramento. I medici hanno optato per un intervento alla colecisti, ritenendola l’origine della patologia. Lo shock settico e la mancata risposta agli antibiotici hanno causato il decesso. Solo successivamente i medici si sono accorti che a causare la morte è stato il ... Leggi la notizia su notizie

