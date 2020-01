Emergenza incendi in Australia: la pioggia attenua i roghi, ma la situazione resta critica (Di lunedì 6 gennaio 2020) La pioggia, caduta in alcune parti dell’Australia devastate dal fuoco, ha contribuito a far calare le temperature, allentando la morsa delle fiamme, tuttavia le autorità hanno messo in guardia sul rischio che gli incendi riprendano “quota”. Lo riporta la Bbc spiegando che precipitazioni, miste alla fuliggine prodotta dai roghi, sono cadute sulla costa orientale, da Sydney a Melbourne, mentre piogge torrenziali sono state segnalate in alcune aree del Nuovo Galles del Sud. Le autorita’ hanno pero’ invitato a non abbassare la guarda, prevedendo un ritorno delle temperature a livelli elevato entro giovedi’. Si teme inoltre che i due maxi fronti del fuoco, quello dello stato Victoria e quello del Nuovo Galles, possano unirsi e creare un incendio ancora piu’ vasto. “Non c’e’ spazio per tirare un sospiro di sollievo”, ha ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

