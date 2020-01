Davide Astori, il ricordo di Francesca Fioretti a quasi due anni dalla morte: “Ci hai trovate” (Di lunedì 6 gennaio 2020) Il caso di Davide Astori ha visto indagati per omicidio colposo i medici Francesco Stagno, come direttore sanitario dell’Istituto di medicina dello sport di Cagliari, e Giorgio Galanti, quale direttore sanitario del Centro di riferimento di medicina dello sport dell’Aouc di Firenze Careggi.Secondo gli inquirenti i due sarebbero responsabili perché, per un concorso di cause tra loro indipendenti, avrebbero provocato il decesso del capitano viola. Impossibile dimenticare la tragedia. È stata la procura di Firenze a chiudere le indagini: gli inquirenti hanno attribuito ai due medici la colpa di aver violato i “protocolli cardiologici per il giudizio di idoneità allo sport agonistico”. La morte improvvisa del calciatore sarebbe stata originata da una “cardiomiopatia aritmogena diventricolare” tale da determinare il decesso improvviso. Stagno e Galanti sono anche accusati di aver omesso di ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

GuyTotti : RT @ilRomanistaweb: Cinque anni fa Davide Astori segnava a Udine e la Roma vinceva 1-0 ?? - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Davide Astori, la commovente dedica di Francesca Fioretti davanti all'aurora boreale - leggoit : Davide Astori, la commovente dedica di Francesca Fioretti davanti all'aurora boreale -