CorSport: Napoli-Inter, ipotesi Di Lorenzo centrale. Tonelli potrebbe andare a sinistra (Di lunedì 6 gennaio 2020) Il Napoli è pronto a scendere in campo contro l’Inter, stasera, anche se in emergenza infortuni. Mancano Koulibaly, Maksimovic, Mertens, Malcuit e Ghoulam. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, i ballottaggi a cui pensa Gattuso sono due. A centrocampo se la giocano Fabian, ormai sfebbrato, ed Elmas. In difesa l’altro. “Di Lorenzo o Luperto centrali; dovesse vincerlo il primo, come sembra, a destra ci finirebbe Hysaj. Però, occhio, tra i convocati è rientrato anche Tonelli, che sul centro-sinistra ci ha sempre giocato”. Per quanto riguarda l’Inter, invece, Sanchez partirà dalla panchina, sperando di essere inserito a gara in corso. Vecino è favorito su Sensi, che dopo il lungo stop è già rientrato contro il Genoa prima della sosta “L’ex Sassuolo non è ancora al top dopo il lungo stop e, anche se il suo recupero permetterà al tecnico di utilizzare di nuovo la soluzione del ... Leggi la notizia su ilnapolista

