CorSport: Mertens, la “casuale” assenza proprio con l’Inter che lo cerca sul mercato (Di lunedì 6 gennaio 2020) Nonostante la sua assenza di stasera, al San Paolo, Mertens resta comunque un protagonista di questo Napoli-Inter, scrive il Corriere dello Sport, che parla del “rumore del silenzio”. Infortunato, non è stato convocato e anzi, ha ricevuto il permesso di volare in Belgio, ma non si può trascurare il fatto che da sei giorni ha acquisito il diritto di poter trattare con qualsiasi club a parametro zero e neppure che il suo nome è stato accostato proprio al mercato dell’Inter. Scrive il quotidiano: “Fatto sta che il Caso, fratello gemello del Fato, lo ha escluso proprio da una sfida che oltre ad avere una notevole importanza sotto il profilo della classifica per entrambe le squadre, suscita in qualche modo anche una serie di interessi legati al mercato. proprio così: perché l’Inter, e dunque l’avversario di scena oggi al San Paolo, è in prima fila ad osservare l’evoluzione della storia ... Leggi la notizia su ilnapolista

napolista : CorSport: #Mertens, la “casuale” assenza proprio con l’Inter che lo cerca sul mercato Il belga è ormai libero di t… - CorSport : #Napoli, #Gattuso: 'Non parlo di mercato. #Mertens torna mercoledì, out #Koulibaly' ?? ?? - Salvato95551627 : RT @napolista: CorSport: Napoli-Inter, Luperto ed Elmas pronti Gattuso alle prese con gli ultimi dubbi relativi alla formazione. Mertens o… -