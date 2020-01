Chi erano Elisa e Sonia | le donne uccise a Senigallia da un pirata della strada (Di lunedì 6 gennaio 2020) Si chiamavano Elisa e Sonia le due donne uccise a Senigallia subito dopo essere uscite da una discoteca. Le ha investite ad alta velocità un italiano ubriaco. Le due donne uccise all’uscita da un discoteca a Senigallia questa mattina presto prima dell’alba si chiamavano Sonia Farris ed Elisa Rondina. Entrambe sono state tranciate da un … L'articolo Chi erano Elisa e Sonia le donne uccise a Senigallia da un pirata della strada è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

