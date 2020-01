Billy e i gattini abbbandonati (Di lunedì 6 gennaio 2020) Le cucciolate abbandonate di gattini sono una cosa così comune in Grecia, infatti ogni volta che ne incontrano una, la loro solita reazione è “oh, no, non di nuovo” hanno dichiarato i membri dell’associazione SCARS un’associazione di animalisti presente lì in Grecia . Nel giro di un solo mese questa associazione ha salvato più di 25 gattini, tutti abbandonati allo stesso modo. In questo caso sono stati aiutati da un’essere davvero speciale, Aragon, un cane che era stato adottato dall’associazione. Sua madre è una volontaria dell’associazione che vive vicino alla montagna di Immitos. Quasi ogni giorno trova scatole di cartone vuote sulla montagna piene di gattini o di qualsiasi altro animale. Nel giro di poche ore da quando sono stati abbandonati, gattini, ... Leggi la notizia su bigodino

Billy gattini Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Billy gattini