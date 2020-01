Atp Cup 2020, calendario 7 gennaio: programma, orari, tv, streaming. Torna in campo l’Italia (Di lunedì 6 gennaio 2020) Domani 7 gennaio andrà in scena la quinta giornata dell’Atp Cup 2020. Tornerà in gara l’Italia che sfiderà gli Stati Uniti, un match fondamentale per il passaggio del turno. Entrambe le nazionali sono uscite sconfitte contro la Russia e chi vincerà la sfida conquisterà il secondo posto, ricordiamo che ottengono il pass per i quarti di finale le vincitrici dei sei gironi e le due migliori seconde. Tra gli azzurri dovrebbero scendere nuovamente in campo Fabio Fognini e Stefano Travaglia che si troveranno di fronte rispettivamente Isner e Fritz. Tra i due numero 1 ci sono ben sei precedenti con tre vittorie per parte. Questo mostra quanto la sfida tra il numero 12 e il numero 19 del ranking sia equilibrata. Va da sé che per l’Italia sarà necessaria la vittoria per coltivare ancora qualche speranza di qualificazione, magari vincendo 3-0 anche se sulla carta sembra un ... Leggi la notizia su oasport

tennisitaly : Italia vs Usa per continuare in Atp Cup: Australia unica squalificata - zazoomnews : LIVE Atp Cup 2020 risultati 6 gennaio in DIRETTA: cominciata Austria-Argentina più tardi in campo Djokovic e Nadal… - zazoomblog : LIVE Atp Cup 2020 risultati 6 gennaio in DIRETTA: in corso Austria-Argentina e Serbia-Francia più tardi tocca a Djo… -