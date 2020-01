Viabilità Roma Regione Lazio del 05-01-2020 ore 19:00 (Di domenica 5 gennaio 2020) Viabilità 5 GENNAIO 2020 ORE 18.50 MANUELA CIAMPI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN APERTURA SUL RACCORDO ANULARE SI REGISTRANO CRITICITA’ IN CARREGGIATA ESTERNA PER RALLENTAMENTI E CODE DALLO SVINCOLO ARDEATINA ALLO SVINCOLO RomaNINA SULLA A1 Roma NAPOLI TRAFFICO INTENSO PER CODE A TRATTI TRA CEPRANO E SAN CESAREO IN DIREZIONE Roma A SEGUIRE SULLA FIRENZE Roma A SEGUITO DI UN INCIDENTE RESTANO RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI ORTE IN DIREZIONE FIRENZE SULLA A1 DIRAMAZIONE Roma NORD IN ENTRATA A Roma CODE TRA SETTEBAGNI E RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO SULLA VIA APPIA CODE TRA AEROPORTO DI CIAMPINO E RACCORDO ANULARE A CAUSA DI UN INCIDENTE IN DIREZIONE Roma SI RALLENTA SULLA A24 Roma TERAMO TRA CASAL BERTONE E TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO. SULLA PONTINA SI RALLENTA TRA CASTEL RomaNO E RACCORDO IN DIREZIONE Roma, RESTANDO ... Leggi la notizia su romadailynews

