Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, Dominic Monaghan vorrebbe vedere la director's cut (Di lunedì 6 gennaio 2020) Dominic Monaghan ha recitato in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker e ha rivelato che vorrebbe vedere la director's cut di Abrams. Star Wars: L'Ascesa di Skywalker sembra aver subito molti tagli durante il montaggio e Dominic Monaghan ha ora rivelato la sua speranza di vedere una versione director's cut. L'attore, parlando della sua nuova collaborazione con J.J. Abrams dopo Lost, non ha accennato esplicitamente alle polemiche scatenate da un post su Reddit in cui si svelavano i presunti problemi affrontati dal regista durante la realizzazione di Episodio IX a causa dei vertici della Lucasfilm e Disney. Dominic Monaghan ha però dichiarato a The Hollywood Reporter: "Come molti fan di Star Wars sto sperando che ci sia una director's cut, così potremo ... Leggi la notizia su movieplayer

