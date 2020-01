Sci alpino, Clement Noel e Alex Vinatzer: a Zagabria l’inizio di una lunga rivalità (Di domenica 5 gennaio 2020) Cari appassionati di sci alpino, segnatevi bene la data odierna: 5 gennaio 2020. Oggi, infatti, nello slalom di Zagabria valevole per la Coppa del Mondo 2019-2020 potremmo avere assistito al primo capitolo di una saga che, incrociando le dita, potrebbe impreziosire gli anni venturi tra i pali stretti. Clement Noel contro Alex Vinatzer. L’ennesimo duello tra Francia e Italia. Due grandissimi talenti delle discipline tecniche che sul pendio croato hanno fatto capire a tutti che a livello di qualità possono davvero segnare la prossima era dello sci. Prematuro? Esagerato? Forse, ma non del tutto. Il francese, dopotutto, ha già messo a segno 4 vittorie in Coppa del Mondo a soli 22 anni. Un traguardo notevole per il nativo di Remiremont, che ha già dimostrato tutto il suo valore. Il transalpino ha a disposizione una tecnica sopraffina e la sa unire ad una scorrevolezza che non ha ... Leggi la notizia su oasport

Fisiofficial : VINATZER SPETTACOLARE A ZAGABRIA! PRIMO PODIO IN CARRIERA NELLO SLALOM! APPLAUSI ???????? ?? - casanovaisrealx : RT @Eurosport_IT: Alex Vinatzer, gioia da primo podio in carriera... ?? 'Spero di riuscirsi nuovamente nelle prossime gare' ? - ColucciLc : RT @Fisiofficial: VINATZER SPETTACOLARE A ZAGABRIA! PRIMO PODIO IN CARRIERA NELLO SLALOM! APPLAUSI ???????? ?? -