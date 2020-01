Sanremo, Rula Jebreal non sarà al Festival: scoppia la polemica (Di domenica 5 gennaio 2020) Niente Festival di Sanremo 2020 per Rula Jebreal, la giornalista data da più parti come possibile co-conduttrice al fianco di Amadeus. Sarebbe questa, secondo quanto riportato da Repubblica, la decisione della Rai, dopo le polemiche sorte in seno all’ipotesi della sua presenza sul palco dell’Ariston. Davide Faraone (Italia Viva) passa all’attacco e annuncia di portare il caso in Commissione di Vigilanza. Festival di Sanremo: Rula Jebreal non ci sarà È l’ultima notizia che trapela sul caso che ha infiammato l’arena politica e social negli ultimi giorni: ‘no’ della Rai alla presenza di Rula Jebreal sul palco dell’Ariston. Da viale Mazzini, secondo quanto riportato da Repubblica, sarebbe arrivata la decisione a margine della bufera esplosa sulla possibile partecipazione della giornalista palestinese, naturalizzata italiana, secondo alcuni pronta a dare un taglio ‘politico’ alla ... Leggi la notizia su thesocialpost

