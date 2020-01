Piersanti Mattarella, 40 anni dopo: gli speciali Rai (Di domenica 5 gennaio 2020) Lo scatto che immortala Sergio Mattarella recuperare il corpo del fratello maggiore Piersanti dall'auto crivellata di proiettili dopo l'attentato del 6 gennaio 1980 è una delle immagini simbolo della guerra tra mafia e suoi oppositori. Uno scatto, di Letizia Battaglia, che racconta una guerra che non ha sempre visto i rappresentanti dello Stato dalla parte giusta della barricata. Piersanti Mattarella era Presidente della Regione Siciliana quando fu ucciso il giorno della Befana del 1980 sotto casa sua, in via della Libertà, a Palermo: stava cercando di ripulire la politica e le istituzioni da infiltrazioni, collusioni, interessi mafiosi; per fermarlo usarono il piombo, come raccontato anche dal pentito Tommaso Buscetta che liberò il campo dalle piste neofasciste parlando di un omicidio deciso da Cosa Nostra.Piersanti Mattarella, 40 anni dopo: gli speciali Rai ... Leggi la notizia su blogo

