Orari partite Serie A calcio oggi 5 gennaio | tv | streaming | calendario | programma DAZN

Quattro le partite di Serie A di calcio 2019-2020 che si svolgeranno in data odierna (altre sei, invece, sono in programma per domani). Di seguito il programma completo di questa prima parte della 18esima giornata con gli Orari dei match e dove vederli in TV e streaming.

programma, Orari E TV Serie A calcio 5 gennaio 2020

Brescia – Lazio
Orario: 12.30
Diretta TV: Sky
Diretta streaming: Sky Go e NowTV

Spal – Hellas Verona
Orario: 15.00
Diretta TV: Sky
Diretta streaming: Sky Go e NowTV

Genoa – Sassuolo
Orario: 18.30
Diretta TV: Sky
Diretta streaming: Sky Go e NowTV

Roma – Torino
Orario: 20.45
Diretta TV e streaming: DAZN

