Nuove soundbar LG: smart, con audio premium e raffinato design (Di domenica 5 gennaio 2020) LG presenterà al CES 2020 una nuova gamma di soundbar con audio di elevata qualità, funzionalità intelligenti ed un elegante... Leggi la notizia su today

AIVids : ???? #CES 2020: le nuove soundbar Lg con intelligenza artificiale - 01Net - alfio82it : Le nuove soundbar LG per un’esperienza audio premium per un pubblico sempre più ampio - Arrowproject1 : Le nuove soundbar LG per un’esperienza audio premium per un pubblico sempre più ampio -