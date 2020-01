Niente soap il 6 gennaio 2020: la programmazione di Canale 5 per la Befana (Di domenica 5 gennaio 2020) Che cosa vedremo il 6 gennaio 2020 in tv su Canale 5? La programmazione è ancora speciale e infatti il giorno della Befana non andranno in onda su Canale 5 le soap ma vedremo un palinsesto “impegnato” di cose natalizie. La programmazione di Canale 5 tornerà alla normalità il 7 gennaio 2020 quando tutti i programmi del day time riprenderanno a pieno ritmo. E adesso vediamo quella che sarà la programmazione di Canale 5 per la Befana. PALINSESTO 6 gennaio 2020 Canale 5: ECCO COME CAMBIA LA programmazione Ancora ferie per Mattino 5, al posto del programma di Federica Panicucci e Francesco Vecchi andrà in onda il film Il quarto Re. Alle 11 Niente repliche di Forum. Va in onda il film Una telecamera per due. E si resta sui film dedicati al Natale e non solo, anche nel pomeriggio di Canale 5. Nel giorno della Befana infatti non andranno in onda le soap. Alle 14, ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

