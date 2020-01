Mercato Juventus, possibile scambio col Bayern Monaco: idea super (Di domenica 5 gennaio 2020) Mercato Juventus – La Juventus è alla ricerca di forze fresche per la seconda metà di stagione. I bianconeri lavorano a un super scambio con un top club, con Paratici che avrebbe già avviato i contatti. L’idea è concreta, con la dirigenza che in questo caso riempirebbe uno slot sulla mediana senza indebolirsi troppo. Scenario interessante. Mercato Juve: scambio Emre Can-Thiago Alcantara Secondo le ultime indiscrezioni riportate da “Tuttosport” la Juve starebbe cercando di piazzare Emre Can al Bayern Monaco. I bianconeri in cambio chiederebbero il profilo di Thiago Alcantara, giusto per il modulo di Sarri date le caratteristiche molto gradite dal tecnico toscano. Si lavora a questo scambio super, con i bianconeri che riuscirebbero a trovare un innesto di prima qualità. Leggi la notizia su juvedipendenza

romeoagresti : #Juventus: #Rabiot non è sul mercato ????? ?? - SkySport : ? #UltimOra di mercato ?? #Juventus, mani su Dejan #Kulusevski #SkySport #SkyCalciomercato - it_inter : Questa estate la sfida sul mercato tra Inter e Juventus si annuncia più accesa che mai, #Chiesa e #Tonali obiettivi già dichiarati Gds -