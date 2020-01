Marea umana in Iran al corteo funebre per Soleimani (Di domenica 5 gennaio 2020) Migliaia di persone si sono radunate nella città di Ahvaz, nel sud ovest dell’Iran, per accogliere le salme di Qassem Soleimani e degli altri cinque Iraniani uccisi nella notte tra venerdì e sabato a Baghdad nel raid Usa. Insieme ai sei feretri, anche quello di Abu Mahdi al-Muhandis, l’racheno a capo della milizia sciita Kataib Hezbollah, sponsorizzata da Teheran, anch’egli ucciso nell’attacco ordinato dal presidente Donald Trump. Le salme sono state trasferite ad Ahvaz prima dell’alba con un aereo militare.Il canale di stato Irib ha mostrato la “gloriosa folla” radunata nella piazza Mollavi di Ahvaz intonare lo slogan “morte all’America”. Le stesse parole sono state ripetute da alcuni deputati del Parlamento Iraniano a Teheran, in apertura della sessione odierna.Nel corso della giornata le salme di Soleimani e ... Leggi la notizia su huffingtonpost

HuffPostItalia : Marea umana in Iran al corteo funebre di Soleimani - marcomorini72 : RT @LegaSalvini: Marea umana di affetto e sorrisi a Cesenatico! #26gennaiovotoLega #BorgonzoniPresidente - marcomorini72 : RT @Noiconsalvini: Marea umana di affetto e sorrisi a Cesenatico! #26gennaiovotoLega #BorgonzoniPresidente -