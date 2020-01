Libia, Erdogan: “Invio truppe Turchia per far cessare il fuoco” (Di lunedì 6 gennaio 2020) Il presidente turco Erdogan ha annunciato che le truppe sono in movimento verso la Libia, con il compito di difendere al-Sarraj e di far cessare il fuoco. ANKARA – La Turchia “sbarca” in Libia. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha reso noto l’invio “progressivo” di soldati turchi, facendo seguito alla decisione del Parlamento dello scorso 2 gennaio. A sostegno di al-Sarraj “In Libia il nostro scopo è di far sopravvivere il governo legittimo di Fayez al-Sarraj. L’esercito turco è lì per garantire un cessate il fuoco, non per combattere, e per cercare di evitare tragedie umanitarie“, ha detto in tv Erdogan. fonte foto https://www.facebook.com/RTErdogan/ Turchia e Libia Il testo della risoluzione approvata dal parlamento di Ankara è ambizioso e parla della necessità di “proteggere gli interessi della ... Leggi la notizia su newsmondo

