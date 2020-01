Lapsus al Tg1, invertono Sciiti e Sunniti sulla mappa del Medio oriente (Di lunedì 6 gennaio 2020) Gli ultimi fatti tra Usa e Iran stanno riportando ancor più marcatamente l'attenzione sulla scena internazionale. I telegiornali nonostante i giorni di festa hanno avuto un inizio 2020 piuttosto turbolento per fornire un'informazione il più completa possibile. Succede però che qualche errore può disorientare il telespettatore ed è ciò che è accaduto nell'edizione del Tg1 trasmessa ieri, 4 gennaio 2020.Si sta parlando dei due principali rami dell'Islam radicati in Medio oriente: Sciiti e Sunniti. Viene mostrata una cartina che mette inizialmente al centro l'Arabia Saudita, l'Iraq e l'Iran. Ci concentriamo proprio su questi tre stati poiché (come è possibile vedere nell'immagine in alto) nel servizio viene mostrata con tanto di leggenda la zona a maggioranza di Sunniti in Iran, Iraq e Libano mentre quella degli Sciiti in Arabia Saudita. Peccato che si tratti di un errore, infatti sono ... Leggi la notizia su blogo

