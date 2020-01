Genoa, Behrami: «Dobbiamo tirar fuori la rabbia giusta» (Di domenica 5 gennaio 2020) Valon Behrami è tornato al Genoa: ecco le parole del centrocampista svizzero prima della gara contro il Sassuolo Valon Behrami è tornato al Genoa: ecco le parole del centrocampista svizzero, ai microfoni di Sky Sport, prima della gara con il Sassuolo. Behrami – «Difficile fare una valutazione, le qualità ci sono, il mister ci fa uscire il carattere, più che il progetto, Dobbiamo tirare fuori la rabbia giusta e iniziare a fare dei punti importanti. Il mister ha cercato di darci tanti elementi per far spiccare la sua personalità. Io negli ultimi anni ho trascorso i migliori mesi con Nicola, credo che il mister mi abbia voluto per quello che ho dimostrato con lui». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

