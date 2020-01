Gazzetta: Napoli-Lobotka, il Celta prende tempo per evitare le contestazioni della piazza (Di domenica 5 gennaio 2020) I segnali che arrivano dalla Galizia per l’affare Lobotka al Napoli sono positivi, scrive la Gazzetta dello Sport. Le parole del tecnico del Celta, ieri, in conferenza stampa, hanno lasciato intendere chiaramente che il centrocampista non sogna che il Napoli e che è vicinissimo all’azzurro. Ma serve ancora un pizzico di pazienza per risolvere le cose all’interno del club spagnolo. Scrive la rosea: “Ormai serve un pizzico di pazienza e qualche angolo da smussare sulle forme di pagamento e per evitare che a Vigo ci siano contestazioni, visto che stasera il Celta giocherà contro l’Osasuna”. Se stasera Lobotka non sarà schierato in campo, potrà essere definito ancora più vicino al Napoli. “In effetti il giocatore è preso dalla trattativa e vuole il Napoli, con il quale ha un accordo di massima. Ma c’è da attendere la volontà del club spagnolo e pure ... Leggi la notizia su ilnapolista

