Ficarra e Picone “rimproverano” Sergio Mattarella su Twitter: lui gli telefona (Di domenica 5 gennaio 2020) Ficarra e Picone, reduci dal successo al cinema col film Il Primo Natale, torneranno a condurre Striscia la notizia dal 7 gennaio su Canale 5. Nel frattempo, il duo comico ha raccontato di aver ricevuto una telefonata di “rimprovero” dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ficarra e Picone, la telefonata dal Presidente Ficarra e Picone hanno rivelato all’AGI un aneddoto molto divertente riguardo una telefonata ricevuta dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Tutto è nato da un tweet in cui il duo comico rimproverava al Presidente di non aver parlato, nel consueto discorso di fine anno, delle sorti del Palermo Calcio, ormai finito in serie D. Tuttavia, Mattarella avrebbe rassicurato i due in merito alla sua “fede rosanera”, facendo loro una telefonata a sorpresa. Picarra, infatti, ha dichiarato: “Il presidente ci ha chiamati e ci ha assicurato che ... Leggi la notizia su thesocialpost

repubblica : Ficarra e Picone 'rimproverano' Mattarella e lui gli telefona - fanpage : Ficarra e Picone 'sgridano' Sergio Mattarella, il Presidente telefona ai due comici - Claudiano1979 : RT @VittorioBanti: 6 milioni di disoccupati, oltre 5 milioni in povertà, Trattati europei capestro, economia stagnante... ma il Presidente… -