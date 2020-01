Dakar 2020, primi successi di Zala e Price. Alonso a ridosso della top ten (Di domenica 5 gennaio 2020) I risultati della prima tappa della Dakar 2020. successi di Zala e Price nelle auto e nelle moto. Fernando Alonso a ridosso della top ten. AL WAJH (ARABIA SAUDITA) – I primi risultati della prima tappa della Dakar 2020. La nuova edizione della ‘Maratona del Deserto’ si è aperta nel segno di Zala e di Toby Price che hanno conquistato la vittoria nella prova da Jeddah ad Al Wajh. Buona la prova di Fernando Alonso che nel suo esordio assoluto ha concluso in undicesima posizione. E il futuro sembra essere a favore dello spagnolo accompagnato dal connazionale Coma. Dakar 2020, nelle moto trionfa Toby Price. Brabec e Walkner in scia Inizia nel migliore dei modi il cammino nella Dakar per Toby Price. Il due volte campione del mondo delle due ruote ha conquistato il successo nella prima prova riuscendo a precedere per due minuti l’americano Ricky Brabec e ... Leggi la notizia su newsmondo

