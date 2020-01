Calciomercato Napoli, Fabian Ruiz si impunta sulla clausola: è scontro con Aurelio De Laurentiis? (Di domenica 5 gennaio 2020) Il rendimento di Fabian Ruiz nell’ultimo periodo è visibilmente calato, tanto che la scenata in Sassuolo-Napoli al momento della sostituzione è ancora davanti agli occhi di tutti. In Spagna, però, tante squadre stimano enormemente il giocatore e le big come Real Madrid e Barcellona continuano a seguirlo con molto interesse. Secondo La Repubblica, l’ex Real Betis ha rifiutato finora tutte le proposte di rinnovo ricevute dal presidente Aurelio De Laurentiis. Lo spagnolo non vuole assolutamente inserire una clausola rescissoria nel contratto. Il numero uno azzurro sta iniziando a spazientirsi. Inserire una clausola pesante servirebbe anche per tutelare il Napoli in caso di mancato accesso alla prossima edizione della Champions League, ma Fabian Ruiz si è impuntato. Il suo contratto non è in scadenza e quindi la situazione potrà essere tirata per le lunghe. Vedremo come si ... Leggi la notizia su calciomercato.napoli

DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli-#Lobotka, contatti continui: si va verso l'intesa - DiMarzio : #Napoli, continua la trattativa con il #Celtavigo per #Lobotka Incontro in programma fra i due club ?? - DiMarzio : #Napoli, obiettivo #Lobotka ?? A Madrid l'incontro con il #Celtavigo -