Calciomercato Juventus, Paratici pesca in Sud America: colpo in difesa (Di domenica 5 gennaio 2020) Calciomercato Juventus – La Juventus continua a monitorare tanti profili. Dopo Kulusevski ed il giovane Soulè, Paratici tiene d’occhio tanti altri giovani in giro per il mondo e spunta così un nuovo nome. Una nuova idea per la fascia sinistra. La Juventus in questo Calciomercato di gennaio potrebbe concentrarsi sulla ricerca di un terzino. Tanti i nomi sul taccuino della società bianconera, ma potrebbe spuntare una pista a sorpresa direttamente dal lontano Sud America. Calciomercato Juventus, terzino sinistro dal Sud America Secondo quanto riportato da ‘Il Corriere dello Sport’, Paratici avrebbe messo gli occhi su Viña, terzino classe 1997 uruguaiano di proprietà del Nacional. Il giocatore sembra essere pronto a compiere il grande salto in Europa, visto che su di lui avrebbero messo gli occhi anche Atletico Madrid, Inter e Napoli. Leggi anche: Juventus, indiscrezione ... Leggi la notizia su juvedipendenza

romeoagresti : #Juventus: #Rabiot non è sul mercato ????? ?? - DiMarzio : #Juventus, tutti su #Demiral: offerte del #Leicester e #BorussiaDortmund - GoalItalia : La Juve mette gli occhi in Germania: idea di scambio tra Thiago Alcantara ed Emre Can ?? -