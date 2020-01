Auto centra pedoni: 6 morti a Lutago, in Alto Adige (Di domenica 5 gennaio 2020) 6 morti e 11 feriti: è questo il tragico bilancio di un incidente stradale avvenuto nella notte in Alto Adige. Siamo a Lutago, frazione del comune di Valle Aurina, quando all’1.15 un’Auto piomba a tutta velocità su una comitiva di giovani turisti tedeschi, tutti di età compresa fra i 20 e i 25 anni, che si trovano in vacanza sulle nostre montagne e rientrano dalla discoteca. I giovani, al momento della tragedia, stanno per salire sul pullman che dovrebbe riportarli in albergo. All’improvviso però sopraggiunge un’Auto guidata da un Altoatesino di 28 anni, di Chienes, che li travolge. Sul posto 160 soccorritori sul posto hanno allestito un triage d’emergenza. https://twitter.com/LFVSuedtirol/status/1213690575616126976 L’uomo attualmente è piantonato all’ospedale di Brunico per accertamenti. Il suo tasso alcolemico è risultato superiore alla norma ... Leggi la notizia su vanityfair

RaiNews : Alto Adige, verso le ore 1.15 un'auto ha centrato a grande velocità un gruppo di persone che si trovava sul bordo d… - Agenzia_Ansa : Auto centra pedoni, 6 morti in Valle Aurina. Anche 11 feriti nello scontro notturno a Lutago #ANSA - SkyTG24 : Alto Adige, auto centra pedoni in Valle Aurina: 6 morti e 11 feriti -