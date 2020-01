Zenzero e limone, la tisana disintossicante che aiuta anche a dimagrire (Di sabato 4 gennaio 2020) Zenzero e limone in abbinata sono un portento per l'organismo. La pianta di Zenzero - coltivata in tutto il continente tropicale e subtropicale - concentra i suoi principi attivi soprattutto nelle radici, oggi facilmente disponibili anche nei supermercati: si tratta di un potente anti-infiammatorio, che aiuta a ridurre i dolori articolari e le infiammazioni, ricco di sostanze antiossidanti, utili al sistema digestivo, efficaci in caso di raffreddore, mal di testa e di nausea. anche il limone è notoriamente ricco di antiossidanti, in particolare di vitamina C, inoltre aiuta a disintossicare l'organismo eliminando scorie e tossine, migliorando l'efficienza del sistema immunitario e la diuresi. In combinata, però, Zenzero e limone accelerano anche il metabolismo, bruciano i grassi in modo naturale e depurano Il fegato, i reni e l’intestino. Si tratta insomma ... Leggi la notizia su gqitalia

