WhatsApp: messaggio truffa che inventa problemi con la banca. Non fidarsi (Di sabato 4 gennaio 2020) Su WhatsApp una nuova pericolosa truffa ideata dagli hacker: un messaggio curato nei dettagli che millanta problemi con l’Home Banking. Non fidarsi, serve a trafugare dati e forse anche credito Ogni giorno si corre il pericoloso rischio di incappare in qualche truffa o tranello, sempre più frequenti sul web. Molti hacker escogitano modi per estorcere … L'articolo WhatsApp: messaggio truffa che inventa problemi con la banca. Non fidarsi proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

