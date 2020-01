Svolta storica per i Parchi in Campania: Monti Lattari gestore unico di 5 macro aree (Di sabato 4 gennaio 2020) Tempo di lettura: 4 minutiCorbara (Sa) – “Il Parco Regionale dei Monti Lattari diventa gestore del Monte Faito e della Valle delle Ferriere. La decisione arriva dalla Regione Campania che ha deliberato il passaggio di competenze”. Lo ha annunciato Tristano Dello Joio, Presidente dell’Ente Parco dei Monti Lattari. L’Ente Presieduto da Tristano Dello Joio avrà la gestione dei Siti di Importanza Comunitaria (Sic), delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) della Rete Natura 2000. In tutto si tratta di cinque macroaree finora gestite dalla Regione: Costiera amalfitana tra Nerano e Positano, Valloni della Costiera Amalfitana, Costiera Amalfitana tra Maiori e il Torrente Bonea, Dorsale dei Monti Lattari, tutte definite aree Zsc. Rientrano nelle zone di protezione speciale le sorgenti del Vallone delle Ferriere di Amalfi e ... Leggi la notizia su anteprima24

