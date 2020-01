Sorrento, Maiuri: “L’Agropoli è ultimo ma va affrontato come se fosse primo” (Di sabato 4 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSorrento (Na) – Riprendere, giocando una gran gara, da dove si era interrotto il 22 dicembre: è questo il desiderio del tecnico del Sorrento, Enzo Maiuri, che presenta la delicata sfida interna con l’Agropoli: “Abbiamo lavorato bene allenandoci ottimamente anche durante la settimana di sosta. I ragazzi hanno sempre mostrato la giusta concentrazione e motivazione”. FORMAZIONE: “Gargiulo sconterà l’ultima delle cinque giornate di squalifica. Il resto del gruppo è tutto a disposizione. Cercherò la soluzione migliore per provare a vincere il prossimo incontro”. L’AGROPOLI: “Si tratta di una partita molto difficile: verranno a darci fastidio cercando di vincere per non perdere terreno con le concorrenti alla salvezza che stanno sopra di loro. Siamo chiamati a tirare fuori tutto quello che abbiamo e continuare sulla scia del 22 dicembre con ... Leggi la notizia su anteprima24

TSTARANTO : Sorrento: Maiuri, 'Con Procopio insieme al Taranto: felice di riabbracciarlo' - ErnestoRocco1 : Serie D: il 2020 dell'#Agropoli inizia da #Sorrento #Maiuri #Procopio #SerieD #Sorrento1945 - InfoCilentoWeb : Serie D: il 2020 dell'#Agropoli inizia da #Sorrento #Maiuri #Procopio #SerieD #Sorrento1945 -